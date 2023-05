La Resistenza spiegata ai ragazzi

Si sono conclusi gli incontri con gli alunni delle classi terze della scuola media Poggi Carducci, all’interno del progetto “Sarzana nella Resistenza”. Il progetto ha previsto due incontri online e una serie di visite guidate nel centro storico. Il primo in occasione della celebrazione del rastrellamento nazi-fascista del 29 novembre 1944” con proiezione di spezzoni del documentario “Un popolo alla macchia”, realizzato da Archivi della Resistenza, con testimonianze di civili e partigiani che hanno vissuto quei tragici momenti. Il secondo incontro, su Resistenza e Costituzione, in occasione della celebrazione del 25 aprile con un video con le testimonianze dei partigiani Luigi Fiori e Paolino Ranieri sul valore della Costituzione e sulle storie di Rudolph Jacobs e Anelito Barontini, seguite da un breve film, dell’anno scolastico 2008-2009, interpretato dagli alunni di allora della Poggi Carducci, che racconta l’azione partigiana svoltasi nel centro di Sarzana il 3 novembre 1944, in cui Jacobs perse la vita. Le visite guidate hanno avuto come obiettivo la conoscenza dei luoghi dedicati al ricordo dei partigiani caduti. La sezione Anpi di Sarzana ringrazia il dirigente scolastico, i docenti e gli alunni.