La raccolta del legname prorogata al 14 gennaio

E’ stata prorogata fino a domenica 14 gennaio l’ordinanza firmata dalla sindaca Cristina Ponzanelli che autorizza i privati alla raccolta di legname arrivato sulle spiagge del litorale di Marinella con le mareggiate delle scorse settimane. La prima cittadina ha prorogato l’ordinanza del 16 novembre e scaduta nei giorni scorsi accogliendo le richieste presentate dai concessionari delle spiagge in merito alla possibilità di bruciare i residui vegetali che ancora occupano il litorale impedendone la piena fruibilità anche in questo periodo invernale e soprattutto in vista della primavera. Sono state confermate anche le modalità di abbruciamento previste dalla precedente ordinanza che limita la fascia oraria mattutina dalle 5.30 alle 11.30 esclusi i giorni festivi e prefestivi. L’abbruciamente sarà consentito soltanto dopo la separazione del legname dal materiale plastico e comunque conferibile in discarica.