La musica come una medicina “Note di cura” entra in ospedale

Dopo l’esibizione di Emanuele Pauletta (nella foto), giovane musicista e direttore artistico di ClassicaMente 4.0, che lo scorso 18 maggio insieme ai giovanissimi Nicolò Corsi e Riccardo Calò, ha dato il via a Note di Cura, la rassegna patrocinata da Asl5, Comune di Sarzana, Consulta provinciale femminile e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Carispezia, il supporto dell’associazione La Libellula e la collaborazione della dottoressa Monica Ferrari, coordinatrice dell’Hospice, e del dottor Mario Bregnocchi, responsabile di Cure Palliative, prosegue. A esibirsi sabato nell’atrio della SSD Cure palliative al 4°piano dell’ospedale San Bartolomeo, con un concerto rivolto in primis ai degenti dei reparti, ai loro familiari, al personale sanitario e ai volontari che prestano servizio in ospedale, ma anche alla popolazione saranno infatti i musicisti Giacomo Petrucci al violoncello e Giacomo Martinelli alla chitarra. La rassegna proseguirà poi sabato 13 luglio con l’esibizione di Alessandro Dominguez alla chitarra e Aurora Martini alla voce. Fissato invece per sabato 10 agosto il concerto di Davide Fabbri, che porterà in scena liuto, tiorba e chitarra barocca. Il 14 settembre Lisa Pastine, Emma Biglioli, Marcello Marianetti, Emanuele Pauletta si esibiranno con chitarra e violoncello, mentre è in programma per il 12 ottobre il concerto di Emma Biglioli. Le ultime due date, fissate per il 9 novembre e il 21 dicembre vedranno esibirsi l’ensemble degli allievi dell’associazione musicale. Si ricorda che i concerti sono aperti anche alla cittadinanza con obbligo di prenotazione. Per informazioni mandare una mail a crescereconlamusica.gmail@com o contattare su whatsapp il 3334101503.