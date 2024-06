La Misericordia & Olmo al voto. Oddi in lizza per il terzo mandato

Soci al voto. Dopo che nell’assemblea ordinaria dei soci del 23 marzo è stato approvato il regolamento elettorale e fissata la data delle elezioni del nuovo consiglio di amministrazione della Pubblica Assistenza, manca ormai un solo giorno al rinnovo per la Misericordia & Olmo di Sarzana. Domani, infatti, i soci, circa 2500 persone, saranno chiamati alle urne dalle 8 alle 19 nella sala della Repubblica di via Falcinello, dove si trova la sede dell’associazione.

Le iscrizioni sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi mesi e si prevede che i soci parteciperanno in massa e c’è chi non esclude qualche sorpresa: il presidente uscente Giorgio Oddi è in lissa per il terzo mandato ma a seconda della maggioranza che si formerà altri potrebbero aspirare al ruolo. Ogni iscritto potrà esprimere tredici preferenze, numero dei componenti del consiglio direttivo.

In lista per il nuovo consiglio di amministrazione della Pa ci sono, in ordine alfabetico, Ketti Ambrosini, Katia Amorfini, Gianfranco Andrei, Antonio Arfanotti, Stefano Bernabò, Alessandra Bertone, Marco Bianchi, Franco Bologna, Gabriele Casale, Stefania Calabrese, Andrea Cargiolli, Luciana Castagna, Valter Chiappini, Marco De Martino, Eleonora Ebainetti, Marco Ferramosca, Paolo Filattiera, Giovanni Frandi, Amedea Guastini, Enrico Gussoni, Riccardo Luciani, Nicola Mattioni, Stefano Muraglia, Luca Nardi, Giorgio Oddi, presidente uscente, Pietro Paolo Orlandi, Elena Parmeggiani, Carlo Podestà, Riccardo Precetti, che ha sfiorato l’elezione lo scorso anno per pochi voti, Davide Ratto, Massimiliano Riccò, Paolo Russo, Paolo Sessa, Lorello Tasso, e Alberto Tognoni.

Per partecipare alle votazioni i soci dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e sarà concessa una sola delega per socio, accompagnata da un documento del delegante. Da pochi giorni, il 22, è stato anche inaugurato nuovo mezzo di soccorso 5778 benedetto da Don Franco: il parco mezzi della Pa, nata nel 1875, è composto da ambulanze, auto mediche, autoveicoli, mezzi speciali per trasporto disabili e fuoristrada per Protezione Civile Sanitaria e trasporto animali da compagnia.