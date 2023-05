La democrazia populista Incontro con Urbinati

L’associazione culturale Mediterraneo e il Circolo Pertini, nell’ambito del ciclo “Socialismo e democrazia, uguaglianza e libertà”, organizzano la presentazione del libro “Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia” di Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York. L’iniziativa si terrà venerdì 26 maggio alle 17,30 nella sala della Repubblica. Discuterà con l’autrice Luca Basile, storico del pensiero politico dell’Università di Bari. Urbinati si pone la domanda: che tipo di democrazia è la democrazia populista? Da non confondersi con i regimi dittatoriali e autoritari, il populismo – nella prospettiva dell’autrice – va considerato una variante del governo rappresentativo, basata sul rapporto diretto tra un leader e il "suo popolo", rivendicato come "vero" contro l’establishment. Se il populismo è il sintomo di un disagio sociale giustificato, secondo Urbinati esso non può esserne la soluzione, sia per la sua natura instabile sia per gli effetti che produce quando è al governo, tendendo pericolosamente l’arco della democrazia costituzionale verso una visione faziosa e proprietaria di diritti e istituzioni.