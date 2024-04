La coalizione Paganini. Dentro anche i 5 stelle

Centrosinistra compatto: ad Arcola è stata definita la cordata pro Monica Paganini. La lista civica “Uniti per Arcola” ricandida la sindaca uscente, con il pieno sostegno del Partito Democratico, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, LeAli, lista Sansa , Alleanza Verdi Sinistra e anche del Movimento 5 stelle.

"Il centrosinistra si trova unito in questa competizione elettorale nel riconoscimento del lavoro svolto in questi ultimi cinque anni dall’uscente amministrazione – spiega il segretario del Partito democratico arcolano Stefano Sgorbini, a nome anche della coalizione – che ha costruito basi credibili su cui sviluppare la crescita sociale ed economica della comunità arcolana".

“Uniti per Arcola”, questo il nome della compagine come nel 2019, si impegna a presentare entro il prossimo 25 aprile la propria lista e il programma di mandato 2024 - 2029 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Arcola. Ci saranno riconferme e new entry: Paganini nel 2019 si presentò come una donna nuova alla politica, senza tessere, molto interessata ai temi ambientali, nel passato ha avuto un momento di attenzione politica quando si avvicinò negli anni Novanta al partito della Rete. Ex dirigente Salt, mprenditrice agricola, tra i punti del suo programma: creare nella zona del piano di Arcola la comunità energetica. Cinque anni fa vinse con 2476 preferenze sui suoi contendenti: Maurizio Gatti per la Lega e Alessio Binetti per Alternativa per Arcola, con il quale si troverà nuovamente a scontrarsi, essendo candidato del centrodestra.

Cristina Guala