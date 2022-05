La carica dei cento giovanissimi ciclisti nel ricordo di Antonio Cibei

Sarzana (La Spezia) 15 maggio 2022 - La grande carica e simpatia dei cento mini ciclisti ha ravvivato il ricordo di Antonio Cibei. La società ciclistica Pedale Sarzanese ha voluto ricordare un grande sportivo che in gioventù ha corso per i colori bianoazzurri del club ciclistico per poi diventarne uno degli storici direttori sportivi. La società in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra, territorio dove risiedeva l’indimenticato sportivo, ha organizzato un memorial inserito nell’ambito del Challenge Liguria di cross riservato alla categoria giovanissimi allestito al’interno dell’area verde del centro sociale della frazione di Molicciara. Il Pedale Sarzanese ha ottenuto tre vittorie nelle categorie maschili. Nella classe G3 ha vinto Edoardo Michelucci, nei G4 Tommaso Pegoraro e nei G5 successo di Mario Orifici, mentre nelle categorie femminili da sottolineare la prima vittoria stagionale di Maria Medici nella G5. Il prossimo appuntamento con il ciclismo giovanile organizzato dalla società Pedale Sarzanese è per il 21 agosto nel Comune di Fosdinovo.