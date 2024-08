La 59ª sagra dell’uva e del vino. Gastronomia, musica e spettacoli. Al centro la gara dei vendemmiatori

Ricco programma per la 59ª edizione della Sagra dell’uva e del vino che si svolgerà il dal 13 al 15 settembre a Vezzano organizzata dai rioni, dalla Pro Loco e dal Comune: tradizione, gastronomia, musica, spettacoli, arte. La festa inizierà venerdì 13 a Vezzano alto alle 18,30 con l’aperiBorgo e al Capitolo con gastronomia e musica, alle 20 via alla musica con il concerto della banda musicale Puccini nel sagrato della chiesa di Vezzano Alto, dove alle 21 al Castello si terrà la staffetta torciera dantesca, alle 21,30 tutti nel piazzale della chiesa per la disfida dialettale.

Sabato ‘notte bianca vezzanese’, si parte alle 18 con i festeggiamenti, e l’inaugurazione delle mostre di pittura di Luciano Viani e di scultura di Valerio Neri nella sala Civitico in via Verdi, alle 19 apriranno i banchi gastronomici, alle 22 spazio al ballo con la Dancing in the wine- dj set e vocalist con luci ed effetti speciali in Piazza del Popolo a Vezzano basso con la New Generation Sound . Domenica festa tutto il giorno: alle 10 sfilata dei Rioni partecipanti, Borgo, Capitolo e San Giorgio, in costumi tradizionali da San Giorgio e verso il Borgo accompagnati dalla banda musicale Puccini di Vezzano e dal gruppo storico sbandieratori "Sestieri di Lavagna" , alle 11.30 spettacolo per grandi e piccini con Matteo Magico in Piazza del Popolo, dalle 15 alle 16,30 Sbanday street band di Savona, itinerante da rione San Giorgio a rione Borgo e dalle 16.30 alle 17 dal Borgo verso Piazza del Popolo per apertura dell’entusiasmante gara dei vendemmiatori , alle 18 si conteranno i punti e si svolgerà la premiazione con l’aggiudicazione dello ‘strazo’ e con i saluti delle autorità. Alle 18,30 apertura dei ristoranti e banchi gastronomici nei rioni, alle 19 si esibirà il Gruppo Folk "Cantamaggio" di Cavanella di Vara con uno spettacolo itinerante nel paese, alle 20,30 concerto del gruppo Folk nel rione Borgo. Alle 22 chiusura dei festeggiamenti.

Durante le giornate di sabato e domenica, si svolgerà il mercatino degli hobbisti, delle aziende agricole e artigiani lungo le vie del paese. Per tutti servizio bus-navetta da Fornola al piazzale della motorizzazione fino al cimitero di Vezzano basso e ritorno: sabato dalle 18 all’una di notte e domenica dalle 9 alle 22.30. Domenica si terrà la caccia al tesoro, trova la mascotte, il grappolo d’uva, per tutto il paese ne saranno nascoste 59, con premiazione di gradevoli gadget.

Cristina Guala