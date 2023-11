Ispirati da ’Sarzana senza tempo’. Concorso legato alla rievocazione. Premiate le dieci foto vincitrici

Sono state selezionate e premiate nel corso di una apposita cerimonia le dieci fotografie vincitrici del concorso dedicato all’evento “Sarzana senza tempo”, manifestazione rievocativa organizzata dall’omonima associazione a inizio ottobre alla Fortezza Firmafede. La gara a colpi di immagine è stata promossa in collaborazione con il Circolo fotografico sarzanese e sono state settantasei le foto inviate per partecipare al concorso. Non è stato facile per la giuriza selezionare le dieci vincitrici. Per questo i rappresentanti del Circolo fotografico sarzanese si complimentano con tutti i partecipanti per la loro abilità: "Ogni autore, con il proprio stile ha personalizzato i propri scatti – sottolinea l’associazione –, cogliendo diversi aspetti della manifestazione". La premiazione si è svolta nei locali del torrione San Giorgio a Sarzana, allestiti come una vera sala d’arme rinascimentale. Hanno partecipato tutti i concorrenti e tutte le foto in gara sono state proiettate. Questi i vincitori, dal primo classificato al decimo: Rudi Casale, Paolo Rocchi, Maria Cristina Bedani, Alessandro Milazzo, Filippo Tenerani, Maurizio Pellistri, Giovanni Merlino, Carlo Ratti, Sonia Venturini, Giuseppe Marchese.