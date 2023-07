Intelligenza artificiale e diritto. Convegno alla fortezza Firmafede

Diritto e tecnologia. Il tema affrontato domani, lunedì nella sala delle Capriate della Fortezza Firmafede di Sarzana sarà "Welcome to the machine. Intelligenza artificiale, professioni forensi e diritto. Il destino di una necessità interdisciplinare" organizzato dall’Ordine degli avvocati della Spezia con il patrocinio del Comune di Sarzana, delle istituzioni nazionali forensi in collaborazione con l’Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto della Corte d’Appello di Genova. L’incontro tra avvocati e esperti dell’impresa tech sarà utile per condividere la necessità di un approccio interdisciplinare tra diritto e tecnologia nella professione forense. Nel corso della tavola rotonda il comitato promotore presenterà lo statuto della nuova Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e il Diritto. All’incontro parteciperà anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti.

Ad aprire il dibattito sarà Riccardo Precetti avvocato sarzanese membro del comitato promotore e la sindaca Cristina Ponzanelli. Quindi Diana Brusacà presidente del Tribunale della Spezia, Enrico Angelini del consiglio nazionale forense, Vittoria Fiori presidente Unione dei Fori Liguri, Luigi Cocchi presidente dell’ordine degli avvocati di Genova, Daniele Caprara presidente dell’ordine degli avvocati della Spezia. La tavola rotonda inizia ale 10.30 e vedrà gli interventi dell’avvocato Alessandra Volpe consigliere dell’ordine di Genova e commissione diritto etica e tecnologia, Angela Condello ricercatrice di filosofia del diritto all’Università di Messina, Tommaso Stranieri della Data Protection e Ethics Leader, l’ingegnere Maurizio Ragus Vp Enterprise Solutions, ingegnere Piercarlo Slavazza, il professor Federico di Chio direttore marketing gruppo Mediaset, Raffaele Zallone, Andrea Stanchi, modera Giovanni Malinconico.

m.m.