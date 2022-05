Insieme per Luni: pronta la lista a sostegno di Davide Paolo Poli

Luni (La Spezia) 13 maggio 2022 - La squadra del centrodestra che sosterrà il candidato indaco Davide Paolo Poli alle prorrime amministrative per il rinnovo ell’amministrazione comunale di Luni è pronta. Il gruppo “Insieme per Luni” è composto da rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l’Italia, Cambiamo!, Nuovo Psi e dalla lista civica “Giovanni Pampana, la vostra voce” dell’attuale consigliere di opposizione uscente e presidente del consiglio comunale Giovanni Pampana inizialmente intenzionato a correre da solo come cinque anni fa. Fanno parte della formazione dunque Giovanni Pampana, impiegato, Paolo Andreani, consulente aziendale, Orsola Palladino, avvocato, Marino Bertocci, ufficiale della Guardia Costiera a riposo, Serena Corsi, avvocato, Valeria Orlandi, avvocato, Massimo Grassi, artigiano idraulico, Luca Musetti, artigiano del legno, Lorenzo Parodi, ingegnere elettronico, Valentino Luchesini, pensionato, Michela Da Riva, barista, Elisa Sebastiani, geometra.