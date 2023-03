Iniziativa per il Malawi La solidarietà in marcia Dalla baby atleta agli 83 anni di Grazia

Nonostante le nuvole, la gente ha partecipato numerosa alla Marcia per il Malawi ad Arcola. In duecento si sono dati appuntamento per uno scopo benefico, raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni in difficoltà. La marcia è stata anche un’occasione di divertimento per tutti, grandi e piccini che hanno ricevuto un premio: il gruppo più numeroso quello degli Escursionisti spezzini che sono arrivati in ventuno, la marciatrice più giovane Bianca Borzonasca, l’atleta meno giovane Grazia Gianardi di 83 anni. Presente il medico pediatra e volontario Mauro Biagioni, Daniela Tresconi tra le organizzatrici per il Comune di Arcola, ha letto il messaggio che Padre Mario ha inviato dal Malawi. Il ricavato, oltre 500 euro, sarà consegnato a Padre Mario Pacifici, responsabile della Cooperativa Andiamo che opera nella comunità di Balaka . L’evento inoltre è stato inserito nel calendario del comitato marce La Spezia e Lunigiana. Il prossimo appuntamento la consegna del ricavato per il finanziamento dei progetti di Orizzonte Malawi, a fine agosto quando Padre Mario verrà a fare il concerto con la Halleluja Band. Da parte degli organizzatori un ringraziamento a Avis Aido, Croce Verde di Arcola, alla Pro Loco arcolana, a Lunezia, al gruppo donne di San Nicolò, Cir, Evolution sport e Shooting Canarbino.

Cristina Guala