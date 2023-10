Inizia la stagione degli Impavidi. Ricco programma per tutti i gusti

Mentre si attende l’inizio della stagione di prosa – che ha già raggiunto 340 abbonati – con inizio fissato il 27 ottobre con l’anteprima nazionale di La Ferocia di Vico Quarto Mazini, Gli Scarti e il suo direttore artistico Andrea Cerri presentano la ricca e variegata programmazione che andrà in scena al teatro degli Impavidi a partire da questa domenica. Spettacoli per piccoli di cui alcuni pensati per la prima infanzia, concerti con i grandi protagonisti della musica, domeniche in musica nel ridotto del Teatro, appuntamenti con i più particolari e talentuosi artisti del territorio, spettacoli di danza e musical.

Cinque gli appuntamenti con la seconda edizione della rassegna ’Profeti in patria’, che punta a valorizzare i giovani artisti locali nella loro crescita e che avrà inizio domenica 15 ottobre alle 18.30 al ridotto degli Impavidi con lo spettacolo Jumping Jack Flash di Limbrunire (Francesco Petacco). Anche quest’anno la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia e diretta da Miren Extanix, ’Concerti a teatro’ che vedrà esibirsi in un duello pianistico Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli (6 febbraio), il violinista talentuoso di soli 15 anni Daniel Lozakovich e il pianista David Fray (5 marzo) e la violinista Francesca Dego e il violoncellista Mario Brunello insieme all’Orchestra della Toscana, ultimo appuntamento della rassegna il 26 marzo. Al ridotto degli Impavidi tornano anche le ’Domenica in musica’ rassegna concertistica organizzata dall’associazione Il Pianoforte e dall’Accademia Bianchi che domenica 5 e 12 novembre e e 3 e 10 dicembre col violoncellista Daniele Lorefice, il pianista Andrea Trovato, il soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa e Natalino Ricciardo e Lidia Parazzoli (al corno e al piano).

"È davvero un orgoglio – ha commentato il primo cittadino Cristina Ponzanelli – vedere come dopo il lungo e faticoso cammino volto a ristrutturare e rendere agibile il nostro meraviglioso teatro, questo luogo magico sia sempre più vivo, attivo e pieno di eventi di qualità. Questo grazie anche alle splendide intuizioni e capacità degli Scarti".

Elena Sacchelli