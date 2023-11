Infrastrutture al palo. L’iniziativa del Pd

Il Pd di Arcola esprime soddisfazione per l’interrogazione presentata dall’onorevole Valentina Ghio al governo sui ritardi nei finanziamenti destinati al completamento della ferrovia Pontremolese, sui lavori interrotti della tratta Parma - Vicofertile e della progettazione della galleria di valico e della tratta Pontremoli Chiesaccia. "E’ in linea con gli impegni assunti dall’onorevole nel convegno che si è svolto ad Arcola sulle infrastrutture – scrive il segretario del Pd Stefano Sgorbini –. L’iniziativa del membro Pd della commissione trasporti della Camera, sostenuta dai parlamentari Pd liguri, toscani e emiliani tra cui lo spezzino Andrea Orlando, è originata dalle preoccupanti dichiarazioni del sottosegretario Rixi che alla Spezia ha fatto intendere che il governo rinvia a tempi lunghi e non certi le opere ferroviarie che il governo Draghi dichiarò strategiche per il paese e nei collegamenti con il nord Europa".