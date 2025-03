Indagine Istat sulla salute

Dal 20 marzo le 43 famiglie arcolane coinvolte riceveranno le credenziali per prendere parte all’Indagine europea sulla salute (Ehis), condotta dall’Istat, con la quale saranno rilevate informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari. I soggetti prescelti dovranno rispondere alle domande, tranne per alcuni quesiti riferiti a particolari dati personali, ai quali gli intervistati potranno decidere se rispondere o meno. Le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate da un rilevatore munito di tesserino che si recherà al domicilio per procedere all’intervista (che si svolgerà dal 22 aprile al 20 maggio prossimi). Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio statistica del Comune, telefono 0187 1745813 – 0187 1745826.