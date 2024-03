"Incontro Pd a Ponte di Arcola: Transizione ecologica e sviluppo al centro del dibattito"

Transizione ecologica e sviluppo sono i temi al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Pd nella sala polivalente di Piazza 2 giugno, al Ponte di Arcola, per lunedì 25 marzo. All’iniziativa “I territori alla prova della transizione ecologica. Un’occasione di sviluppo, che deve essere per tutti!” parteciperanno Brando Benifei, capo delegazione del Pd all’Europarlamento, Annalisa Corrado, responsabile nazionale Pd sulla Green Economy, Renata Angelinelli, responsabile Ambiente del Pd della Spezia, e Monica Paganini, sindaca di Arcola. "Un tema che spazia su molti aspetti ma che intendiamo concentrare soprattutto sul ruolo della produzione e sull’uso dell’energia da fonti alternative e sul tema del risparmio energetico verso nuovi modelli di sviluppo ecosostenibili per l’ambiente e i territori – spiegano i promotori –. Molti progetti prodotti nei nostri territori si cimentano con queste opportunità e il dibattito intende farli conoscere, a partire dalla nascita di comunità energetiche e dalla straordinaria occasione fornita dalla riconversione delle aree Enel".