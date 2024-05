"Incontro a Sarciara per contrastare il cyberbullismo: la polizia postale al fianco dei giovani"

Incontro aperto a tutti per fermare il cyberbullismo, per aiutare i ragazzi e le ragazze a navigare in modo sicuro nel mondo dei social. Se ne parlerà domani nella sala della direzione dell’istituto scolastico vezzanese a Sarciara dalle 16,30 alle 18. Parteciperà il personale della sezione operativa sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni di Spezia. "Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo" scrive il Ministero dell’Istruzione e del Merito per spiegare le caratteristiche del fenomeno che colpisce adulti ma soprattutto le giovanissime generazioni per ricordare il compito importante svolto anche dalle scuole per contrastare ogni sopruso e tutti i fenomeni negativi che incidono sulla vita degli adolescenti.