"Incontro a Ameglia: spiegati i vantaggi del bando Cassa Commercio e Garanzia Artigiana per le imprese locali" Oggi alle 17 ad Ameglia verrà illustrato il bando Cassa Commercio e Garanzia Artigiana per micro, piccole e medie imprese della regione. Il contributo è a fondo perduto e le condizioni per accedervi saranno spiegate da Confartigianato e dal Comune.