Perde il controllo dell’auto e travolge anziana che cammina sul marciapiede

Sarzana, 8 settembre 2024 - Come e perché sia successo è ancora al vaglio della polizia locale, chiamata a dare una spiegazione al grave incidente avvenuto ieri in via Brigata Muccini, dove una 81enne è stata travolta da una Mercedes mentre camminava sul marciapiede. Una dinamica all’apparenza assurda proprio perché la donna investita la conducente dell’auto procedevano ben distanziate una dall’altra, una in strada e l’altra sul camminamento pedonale. E stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di definizione, l’auto andava a velocità moderata.

L’incidente ieri intorno alle 10: l’81enne sarzanese stava camminando in direzione del centro, da Battifollo sulla stessa direttrice di marcia è sopraggiunta la Mercedes che a un certo punto ha scartato improvvisamente a sinistra, è salita sul marciapiede colpendo alle spalle l’anziana. Immediata la richiesta di soccorso al 118 che ha inviato sul posto l’automedica Delta 2 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sarzana: al loro arrivo i sanitari hanno trovato l’anziana riversa a terra gravemente ferita ma cosciente. Ha riportato la lussazione della spalla, un trauma cranico e una ferita alla coscia destra: con un quadro clinico così serio, è stata portata d’urgenza in codice rosso alla ’shock room’ dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Le sue condizioni sono gravi. Una pattuglia della polizia municipale di Sarzana ha disciplinato il traffico sul posto e svolto gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’incicente, in particolare perchè la conducente abbia perso il controllo dell’auto finendo sul marciapiede. Al momento si possono fare solo ipotesi, come un attimo di distrazione o un malore.