In scena ’Natale in casa Cuppiello’. Spettacolo per attore cum figuris ambientato in un grande presepe

La magia del Natale sta per arrivare anche al teatro Impavidi. Dopo il grande successo di Ferdinando con Arturo Cirillo e Annibale Ruccello, giovedì e venerdì sera, alle 20.30, andrà in scena un grande classico di Eduardo De Filippo. A Sarzana – a 90 anni dal debutto di Natale in casa Cupiello – si terrà infatti la prima regionale di un riadattamento dell’opera teatrale del maestro De Filippo prodotto dai Teatri Associati di Napoli e Interno 5 con il sostegno della fondazione Edoardo de Filippo. Uno spettacolo per attore cum figuris (maschere pupazzi) nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con la regia di Lello Serao, che ha già riscosso ampio successo, tanto da essere stato candidato al Premio Ubu 2023 come migliore spettacolo dell’anno. Un allestimento originale e l’ambientazione sarà invece quella di un grande presepe in cui si muovono Luca Saccoia - unico attore in scena nei panni di Tommasino - e varie figure animate, manovrate da lui stesso.

Il presepe come orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera, come elemento per sperare in un’umanità rinnovata e senza conflitti, ma anche da intendersi come rappresentazione della nascita e della morte. Quella di giovedì e venerdì sera sarà un’occasione per ripercorrere le vicende della famiglia Cupiello, "aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore, una iconografia consolidata da destrutturare continuamente, rappresentazione del tempo ciclico e del passaggio dal vecchio al nuovo". Un sogno che prenderà vita attraverso il teatro di figura dove l’attore Luca Saccoia s’immerge, emergendo come Tommasino che, dopo aver detto il fatidico sì a suo padre, rivive e fa rivivere quel Natale che accompagna il nostro immaginario da 90 anni.

Si ricorda che i biglietti ancora disponibili per assistere allo spettacolo vanno da un minimo di 16 euro (3° classe intero) a un massimo di 26 euro (1° classe intero), ma che esistono diverse agevolazioni e riduzioni in particolare per gli studenti. Per qualsiasi informazione e per le prenotazioni contattare il 346 4026006 (anche su Whatsapp) o rivolgersi direttamente alla biglietteria del teatro degli Impavidi, operativa dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19.

Elena Sacchelli