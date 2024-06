Il XVII festival Teatrika. Sette autori in concorso. La sfida tra compagnie

E’ l’evento più atteso dagli appassionati di teatro. Da stasera, martedì, l’area verde del centro sociale di Molicciara si trasforma in una grande arena per ospitare la diciassettesima edizione di Teatrika, il Festival nazionale a concorso che vede in scena gruppi non professionisti organizzato dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30, in caso di pioggia nella sala convegni adiacente, e sempre ad ingresso gratuito, senza prenotazione. I veri protagonisti di questa edizione saranno gli autori italiani contemporanei. Sono sette quelli in concorso: Matteo Dall’Olmo, Francesco Brandi, il compianto Mattia Torre, Matteo Tibiletti, Giancarlo Loffarelli, e fuori concorso gli autori della Compagnia degli Evasi Marco Balma e William Cidale; l’unica eccezione è rappresentata dal premio Pulitzer Edward Albee autore di "Chi ha paura di Virginia Woolf?".

Il debutto di questa sera è affidato proprio ai padroni di casa della Compagnia degli Evasi che portano in scena "La Partita" scritta da Marco Balma con la regia di Andrea Carli. Mercoledì sarà la Compagnia Teatrale Unicorno, da Vinci ad aprire il concorso con la commedia sociale "Terzo piano interno quattro" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo, giovedì il ritorno della Compagnia La Bottega de le Ombre di Macerata, che metterà in scena "Niente progetti per il futuro" di Francesco Brandi, per la regia di Sante Latini. Venerdì sarà la volta della Compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma con la commedia "Qui e ora" scritta dal compianto talento Mattia Torre.

Dopo la serata di pausa, Teatrika riprende domenica 30 giugno, con gli Evasi che proporranno fuori concorso lo spettacolo di Edward Albee "Chi ha paura di Virginia Woolf?" con regia di Bruno Liborio. La maratona teatrale riparte martedì 2 luglio insieme alla Compagnia "Il volto di velluto" di Brenta nella commedia "Uova al tegamino" di Matteo Tibiletti mentre mercoledì 3 luglio verrà ricordato Giacomo Matteotti insieme alla Compagnia Le Colonne di Sezze. Lo spettacolo è patrocinato dal comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti. Il gran finale è previsto il 4 luglio con la premiazione dei vincitori che, come sempre, sarà preceduta da uno spettacolo fuori concorso messo in scena dai creatori di Teatrika che porteranno in scena la loro ultima produzione dal titolo "Apericena Pochade" scritta e diretta da William Cidale. Ogni sera il pubblico sarà chiamato ad assegnare un voto agli spettacoli in concorso.

Massimo Merluzzi

Nella foto, un’immagine della scorsa edizione