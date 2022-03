Il veliero più bello del mondo Viaggio virtuale sul Vespucci

Un viaggio virtuale sul veliero più bello del mondo: gli studenti del Parentucelli-Arzelà hanno incontrato nell’auditorium della scuola Massimiliano Siragusa, comandante dell’Amerigo Vespucci. Collegati a distanza i ragazzi della gemellata high school di Annapolis nel Maryland e l’ambasciata d’Italia in Usa. Tutti hanno ascoltato con estremo interesse una vera e propria lectio magistralis sulla nave scuola più famosa. Si tratta di un’iniziativa rientrante nel progetto Italia-Usa dell’ente promotore Casa italiana language school, curato da Paola Corneo e Simonetta Baldassari, che coinvolge – nell’istituto sarzanese – i ragazzi delle tre classi quarta a indirizzo economico turistico e i liceali del percorso tecnologico 3.0. Progetto reso possibile dal contributo del Maeci e con la collaborazione dell’ufficio scuola dell’ambasciata d’Italia a Washington, iniziato nel settembre 2021: gli studenti delle due Nazioni si incontrano virtualmente con appuntamenti mensili, in attesa di conoscersi di persona, grazie a una borsa di studio, dal prossimo autunno. Simonetta Baldassari ha moderato l’incontro. La parola è poi passata al primo consigliere dell’ambasciata Domenico Bellantone e alla dirigente scolastica dell’Ambasciata Maria Fusco che ha ringraziato il dirigente Generoso Cardinale, le insegnanti coinvolte nel progetto Alessandra Donno, Ilaria Casabianca, Michela Chiappini, Manuela Bernardini, Maria LaVerghetta e il sindaco Cristina Ponzanelli. Sotto gli sguardi ammirati degli studenti e l’incalzare delle loro domande, è toccato al comandante “spiegare tutte le vele” della nave adibita all’addestramento degli allievi ufficiali. Progettata da Francesco Rotundi quasi cento anni fa, varata il 22 febbraio 1931, costruita a Castellammare di Stabia in meno di 10 mesi, il veliero è lungo 101 metri e ha circa 2700 metri quadrati di vele e più di 30 chilometri di cavi per manovrarle con un equipaggio di 264 persone (di cui al momento 37 donne) a cui durante la campagna estiva si aggiungono oltre cento allievi ufficiali dell’Accademia Navale.