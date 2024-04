Il tenero e morbido Ray. Un gatto perfetto per tutti

Grandi occhi verdi, naso dritto contornato da fitte vibrisse e lunghe orecchie a punta. Ray è uno splendido esemplare adulto di gatto europeo comune (o ’Domestic shorthair’) di taglia grande e dal morbido, folto mantello arancione striato. Poco più di un anno fa, è stato ritrovato ferito sul nostro territorio e, prontamente salvato, è stato portato all’ambulatorio del gattile; parte integrante del canile municipale della Spezia che dal 2018 è gestito dai volontari dell’associazione ’L’Impronta’. Qui, ha ricevuto tutte le opportune cure da parte del medico veterinario dell’associazione, ma l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto ha richiesto la sua messa in sicurezza. Il mite e placido Ray infatti è risultato positivo alla Felv (Feline leukemia virus), la leucemia felina che, pur non trasmettendosi né all’uomo né ad altri animali diversi dai gatti, richiede dovute attenzioni affinché il felino interessato possa godere lo stesso di una buona qualità di vita.

A oggi, grazie alle attenzioni che i volontari della struttura gli rivolgono, Ray conduce una vita perfettamente tranquilla tra carezze – che da gatto affettuoso qual è, apprezza molto – pisolini sparsi nell’arco della giornata e fragranti porzioni di crocchette. E proprio nel cibo sta il suo unico ’difetto’: a Ray l’appetito non manca mai e per questo è necessario controllarne la dieta affinché non aumenti troppo di peso. Perfetto sia per bambini sia per anziani, Ray è adatto davvero a qualsiasi famiglia – o singolo padrone – che desideri soltanto prendersi cura di lui.

Alma Martina Poggi