Il ritorno di ’Rachele and Friends’. Sul palco del teatro degli Impavidi le stelle internazionali della danza

È pronta a tornare ancora una volta a casa per regalare al pubblico del teatro degli Impavidi una serata indimenticabile all’insegna della grande danza. Rachele Buriassi, prima ballerina de Les Grandes Ballets Canadien sabato 18 gennaio, alle 20.30, insieme al suo partner lavorativo Esnel Ramos, porterà a Sarzana le stelle della danza. L’artista di fama mondiale Rachele Buriassi sarà poi accompagnata da Alessandra Tognoloni e Simone Tribuna - primi ballerini Les Ballets de Montecarlo - Cristina Casa Gómez e Jon Aguirretxe Iglesias - primi ballerini della Compañia Nacional di Madrid - e dal primo ballerino del Cristian Ballet Michele Pastorini. Gli spettatori che potranno assistere a un altro spettacolo imperdibile con ‘Rachele and Friends, Gala delle stelle internazionali della danza’, avranno un’occasione unica per ammirare la tecnica, l’eleganza e la passione di artisti di fama mondiale, provenienti da alcune delle compagnie di danza più prestigiose al mondo. Passi a due del repertorio classico, ma anche neo classici e contemporanei: Rachele and Friends sarà una celebrazione dell’arte coreutica, un viaggio emozionante tra grazia e virtuosismo, che promette di incantare il pubblico con la magia del balletto.

"Sono davvero felice di tornare con un nuovo appuntamento di Rachele and Friends – commenta la prima ballerina de Les Grandes Ballets Canadien –. Come le altre volte, avrò la possibilità di portare a Sarzana, la mia città natale, quello che vivo ogni giorno nella mia carriera, che mi porta a confrontarmi con tanti talenti del panorama mondiale, che spesso però sono poco conosciuti. E l’étoile sarzanese conclude: "Sono sicura che sarà una serata ispirante per tutto il pubblico, ma soprattutto per i giovani appassionati di danza, che potranno vedere sul palco delle vere eccellenze".

A esprimere entusiasmo per il grande appuntamento in programma al teatro degli Impavidi anche il primo cittadino. "Dopo un programma culturale di altissima levatura durante le festività natalizie - aggiunge il sindaco Cristina Ponzanelli - torna nel nostro teatro anche quest’anno la grande danza, con la nostra étoile sarzanese Rachele Buriassi, che ringraziamo per riservare sempre uno spazio speciale a Sarzana nonostante gli impegni professionali nei grandi teatri del mondo. Sarà uno spettacolo da non perdere, di eccellenza e di grandi emozioni, come la storia di Rachele, che insegna come i sogni sono di chi ha il coraggio di inseguirli con sacrificio e passione". Biglietti acquistabili alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Per qualsiasi informazioni e prenotazioni contattare anche su WhatsApp il 346 4026006, o scrivere una mail a [email protected].

Elena Sacchelli