Il ristorante Il Pilota di Ameglia diventa Bottega Storica

L’elenco delle Botteghe Storiche del Comune di Ameglia si è arricchito di un illustre ospite. Anche l’albergo ristorante "Il Pilota" che fa parte della tradizione della frazione marinara di Fiumaretta ha infatti ricevuto il via libera all’inserimento nell’elenco delle attività che stanno caratterizzando il territorio e anche grazie alla loro professionalità e qualità contribuiscono a far conoscere il Comune di Ameglia oltre i confini. La richiesta presentata da Silvia Dughetti titolare dell’attività ricettiva e di ristorazione "Il Pilota" da oltre mezzo secolo presente in via del Pilota a Fiumaretta ha ottenuto l’approvazione della commissione comunale. Il locale infatti risponde pienamente ai criteri per l’inserimento nell’albo delle Botteghe Storiche come previsto dalla delibera della giunta regionale poi adottata dall’amministrazione amegliese che ha aperto un avviso pubblico rivolto alle attività del territorio che possiedono le caratteristiche per essere definite come "Bottega Storica".