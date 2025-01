Il premio “Lunigiana - 5 Terre”. Plauso alle personalità spezzine

Una mattinata interessante, per conoscere e far conoscere delle eccellenze spezzine nel mondo. Con una eccezionale affluenza di pubblico, alla presenza del viceprefetto vicario Roberta Carpanese e dell’assessore Manuela Gagliardi – che ha tenuto i saluti da parte dell’amministrazione comunale – alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze, si è tenuta sabato la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti del 51° Premio Lunigiana-5 Terre. Un premio istituito oltre mezzo secolo fa dalla Società Dante Alighieri della Spezia, come riconoscimento destinato alle più rilevanti personalità del nostro territorio, distinte all’interno dei più diversi ambiti lavorativi e professionali. Ricordiamo che il comitato spezzino è nato il 16 febbraio 1890 e partecipò con due delegati, Occoferri e D’Isengard, ai lavori del 1° Congresso Nazionale di Roma il 25 e 26 marzo dello stesso anno. Ancora oggi opera in sinergia con la sede nazionale per diffondere la lingua e la cultura italiane nell’ambito del territorio, grazie alla partecipazione e al lavoro dei suoi soci. Le medaglie di bronzo appositamente coniate e personalizzate, sono state consegnate da Carpanese, mentre la contestuale consegna dei diplomi e la lettura delle motivazioni affidate a esponenti di rilievo della galassia femminile spezzina: per la professoressa Chiara Cremolini, ordinario di Oncologia all’Università di Pisa e oncologa di fama internazionale, la professoressa Eliana Vecchi, presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; per la dottoressa Sabrina Mugnos, geologa, giornalista, ricercatrice e divulgatrice scientifica, Patrizia Rossi, past president del Soroptimist Club; per l’ingegner. Ornella Poli, dirigente Mbda (settore Difesa) e presidente dell’Ewmd, la comandante Claudia Petrosini, capitano di Fregata della Marina militare; per la professoressa Lucia Torracca, cardiochirurga di fama internazionale che opera all’Humanitas di Milano, la presidente della delegazione Fai della Spezia, Marinella Curre Caporuscio. Le letture curricolari sono state affidate alla professoressa Chiara Serreli del liceo Parentucelli di Sarzana. Questi premiati seguono nell’albo, quelli della cinquantesima edizione, ovvero Fiammetta Gemmi (operatore economico e culturale a Sarzana), Chiara Lombardi (ricercatrice Enea alla Spezia), Andrea Lucchini (industriale internazionale ad Arcola) e Alessandro Zaccuri (giornalista del quotidiano nazionale Avvenire). Nel 2025, invece, per la prima volta nella storia del premio, una cerimonia tutta al femminile per un pubblico in gran parte femminile. "Unico ‘neo’ – concludono simpaticamente i promotori – la presenza dell’organizzatore, il presidente della Dante, Carlo Raggi".

Marco Magi