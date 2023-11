Il mercatino dell’asilo Cardinale Spina raccoglie 700 euro da donare all’Unicef

Sabato scorso, come ogni anno, ha avuto luogo il mercatino della solidarietà organizzato dall’asilo infantile Cardinale Spina. Quest’anno l’iniziativa – che ha avuto un grande successo - si è svolta in piazza Martiri, negli spazi dove ogni ha generalmente sede il mercato dello Slow Food. In appena due ore infatti, dalla vendita dei manufatti che i bambini dell’asilo Cardinale Spina avevano realizzato nei giorni precedenti insieme alle loro insegnanti, sono stati raccolti oltre 700 euro. "Come ogni anno – ha commentato la presidente delegata Giuseppina Rosi - cerchiamo di fare la nostra parte tentando di raccogliere quanto più denaro possibile per devolverlo in beneficienza. Quest’anno abbiamo scelto l’Unicef e abbiamo già provveduto a effettuare il bonifico indirizzato al Comitato provinciale della Spezia". E ha concluso: "Grazie allo Slow Food per averci accolto all’interno del loro mercato, alle insegnati e alle famiglie di tutti i bambini che ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro generosità".

E.S.

Nella foto, le maestre Alice, Elisa e Cristina e la presidente del comitato