"Il grande valore dell’informazione"

Cna La Spezia rinnova il suo impegno nel sostenere l’edizione 2025 dei Campionati di Giornalismo del quotidiano La Nazione, perché crede nel valore che l’informazione assume per le giovani generazioni e per la società. Il ruolo delle testate giornalistiche è determinante al pari della funzione che le associazioni di categoria hanno a supporto delle imprese. Siamo sempre più ricchi di stimoli, notifiche, messaggi e informazioni. Ma ciò non significa avere la capacità di essere realmente informati. Abbiamo bisogno di creare una maggiore consapevolezza e competenza verso le politiche ambientali. Su questi temi i giovani sono stati capaci di fare da stimolo alle altre generazioni. Cna, con le sue piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% del tessuto imprenditoriale regionale, crede fortemente nella necessità di un progressivo passaggio all’autoproduzione energetica da parte delle aziende. L’informazione può fare tantissimo perché permette di spiegare come e quanto sia vantaggioso compiere oggi un investimento in grado di favorire l’autoconsumo e di consentire sia un risparmio dei costi energetici sia un guadagno in termini ambientali. Per le imprese è centrale la sostenibilità ESG - ambiente, sociale e governance – ma anche l’attenzione agli impatti sociali e a buone prassi e principi etici. Le aziende che adottano in modo efficace i principi di sostenibilità beneficiano di opportunità di risparmio, riduzione del consumo energetico, minimizzazione degli sprechi di risorse, abbattimento dei costi complessivi. Scegliere di raccontare delle storie aziendali che hanno intrapreso percorsi di autoproduzione energetica o economia circolare significa valorizzare anche l’impegno etico che hanno queste imprese e farne un modello in grado di stimolare anche altre realtà. Crediamo che i giovani cronisti di questo progetto sapranno valorizzare questi aspetti.

Nella foto Davide Mazzola, vicepresidente Cna Spezia