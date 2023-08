Il futuro dell’ex cava Grande parco, negozi e collegamento diretto Aurelia - via della Pace

Dalla cava Filippi nasce la nuova Castelnuovo Magra. Come in un mosaico i tasselli dovranno perfettamente incastrarsi per comporre il quadro ma idee, progetti e ricerca dei finanziamenti sono avviati così come la trattativa con il principale attore della svolta. Il progetto di recupero dell’ex cava di lavorazione di marmo sull’Aurelia, dell’area verde e del laghetto al centro di analisi che hanno scongiurato la presenza di materale inquinante, è subordinata all’operazione commerciale che vede, per il momento, unico interlocutore la Conad. Il supermercato aperto da anni al centro commerciale La Miniera diventerebbe un trampolino di lancio del piano a largo raggio che interesserebbe non solo l’area Filippi ma gran parte della piana castelnovese. In caso di trasferimento del centro commerciale all’interno della Filippi lo spazio ora occupato alla Miniera di Molicciara verrebbe riscattato dal Comune per la realizzazione del nuovo palazzo civico. L’attuale sede del municipio in via Canale verrebbe trasformata in una Rsa per anziani.

La volontà di ridisegnare le abitudini dei castelnovesi è stata presentata l’altra sera al centro sociale di Molicciara davanti a decine di cittadini, estremamente attenti, dal sindaco Daniele Montebello che per oltre un’ora ha illustrato il piano: "Si verrebbe a creare un perfetto anello di servizi che racchiuderebbe l’isola ecologica, il campo sportivo, centro socale e scuole oltre alla futura palestra arrivando al centro commerciale La Miniera dove oltre all’ufficio postale e banca si troverebbe anche il municipio. Dobbiamo attendere sia l’accoglimento della richiesta dei finanziamenti che Conad. Ma i colloqui che abbiamo portato avanti ci fanno pensare a una soluzione positiva. Spero entro fine anno di avere tutte le risposte affermative per dare inizio all’intervento che sarà una svolta storica e che dovrebbe completarsi in 4-5 anni di lavori".

Partendo dalla cava Filippi il sindaco ha ricordato come l’intervento sull’area di 133 mila metri quadrati terrà presente gli 8 ettari di parco e il laghetto per il quale viene ipotizzata la trasformazione in invaso per l’irrigazione in accordo con il Canale Lunense. Mantenendo inalterata l’area naturalistica boscata, sarà realizzato un percorso ciclopedonale sul Canale Lunense da collegare con la ciclovia Tirrenica che sarà realizzata dalla Regione. Oltre al centro commerciale sono ipotizzati spazi ricreativi, culturali e di collegamento con il nuovo centro ambulatoriale e riabilitativo contro il disturbo dello spettro autistico inaugurato a Molicciara. Una struttura che segue ragazzi fino ai 18 anni ma non oltre: la creazione di un locale, potrebbe essere una pizzeria, dove poter inserire i giovani nel percorso lavorativo è un grande obiettivo. Naturalmente oltre allo spazio del Comune attualmente occupato dalla cava, per una porzione appartenente invece a una società, dovrà essere ridisegnata tutta la viabilità di collegamento con l’Aurelia realizzando una rotatoria. E se Conad reciterà la parte forte dell’acquisto degli spazi ecco che l’obietivo si sposterà sulla sede oggi occupata dal supermercato per realizzare il nuovo palazzo civico con spazi più ampi e mederni mentre in via Canale potrà arrivare la struttura per anziani.

Massimo Merluzzi