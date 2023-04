Il consigliere Poli: "Da noi ci sono troppe cose che non funzionano"

Tante situazioni ancora irrisolte. Il capogruppo di opposizione del Comune di Luni, il consigliere Davide Paolo Poli (in foto) ha consegnato alla giunta del sindaco Silvestri l’elenco delle problematiche da affrontare sollecitando insieme ai componenti del gruppo "Insieme per Luni" una rapida soluzione. "Ci sono tante famiglie - scrive Poli – che vivono in difficoltà economiche e finanziarie, ci sono oltre 90 lampioni pubblici non funzionanti, il campo sportivo Parodi del Gaggio è ancora chiuso, la collettività non può disporre di una palestra comunale, i servizi di raccolta dei rifiuti in diversi periodi ripetuti non funzionano bene e costano troppo le pulizie delle aree pubbliche non sempre programmate spesso vengono effettuate dopo le segnalazioni dei cittadini. E disagi per chi deve spostarsi per fare delle analisi. lirA questo va aggiunto che manca un progetto complessivo di valorizzazione turistica e culturale del nostro territorio".