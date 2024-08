Il concorso “Scrivi Rap”. Luca Somma in arte Yoloreal: "Sto inseguendo il mio sogno"

Luca Somma, in arte Yoloreal, vincitore del concorso "Scrivi rap", indetto dal Comune di Santo Stefano Magra, ha inciso il suo brano nello studio santostefanese Adm mettendo un tassello importante ad una promettente carriera: "Inseguire i propri sogni, riempie l’anima e il cuore". ha detto a commento del suo successo il giovane artista residente a Napoli, che ha così potuto incidere, in qualità di aggiudicatario del contest, la sua canzone. Il concorso ideato e promosso dal Comune di Santo Stefano Magra infatti rappresentava un’occasione, come ha spiegato l’assessore alla Cultura Paolo Ruffini, la possibilità per giovani musicisti dii tirar fuori dal cassetto o mettere su carta quel testo che hanno in mente da tempo ma che è ancora li, fermo. La serata che si è svolta in Piazza Matteotti è stata entusiasmante per tutti e visto il successo sarà ripetuta il prossimo anno. La storia di Luca Somma e il suo amore per la musica inizia da quando aveva 10 anni, con il rap e poi con la beatbox. "La musica mi accompagna fin da quando ero piccolo, oltre a essere la mia più grande passione_ ha raccontato_. È la mia valvola di sfogo ed è ciò che mi fa sentire vivo. Ho iniziato a condividere video sui miei canali social per dimostrare il mio talento, riuscendo a costruire da zero una famiglia di più di 160mila membri (yoloreal family). Sto inseguendo il mio sogno di riuscire a fare musica nella vita e oggi per me, da napoletano e da italiano, è una grandissima soddisfazione essere riuscito a vincere un contest di livello nazionale nell’arte che mi accompagna da quando ero piccolo. Il titolo del brano che ho scritto, e con cui ho vinto questo contest, è ‘91’ che ha il significato di rimanere positivi verso il proprio scopo di vita." Un sogno che si realizza: "Il senso del concorso era proprio questo_ prosegue l’assessore Ruffini_: valorizzare una realtà imprenditoriale locale legandola al sogno del vincitore, incidere e produrre la sua musica". Adesso Luca Somma è tornato a Napoli con il proprio pezzo inciso con dei professionisti, il tutto grazie a Conad Santo Stefano che ha creduto da subito nel progetto: "E che ringrazio _ conclude_a nome mio e dell’amministrazione comunale. Stiamo già pensando alla prossima edizione del concorso che conterrà delle novità. Invito i giovani interessati a partecipare e a mettersi in gioco, perché da parte dell’amministrazione ci sarà il massimo supporto".

Cristina Guala