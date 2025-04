Il Comune racchiuso in una App. Informazioni, servizi, appuntamenti. Tutto sarà a portata di smartphone

Un’app per tutte le informazioni che servono nella vita quotidiana e per sbrigare pratiche, partecipare ad eventi, proporre domande e presentare istanze, cercare lavoro e offrirlo. E’ stata presentata ieri mattina nella sala comunale polivalente dalla sindaca Monica Paganini, dall’assessora Sara Luciani e da Sabrina Brozzo, la nuova applicazione, già scaricabile per rimanere connessi con l’amministrazione comunale, accedere ai servizi e alle informazioni, prenotare appuntamenti direttamente dallo smartphone.

Le sezioni principali sono tre: municipio - cittadini, utilità – servizi e città - turismo, da ciascuna si accede a sezioni successive per ottenere informazioni utili su tutte le novità e le scadenze, prenotare appuntamenti, scaricare modulistica e accedere ai servizi comunali. Per accedere basta scansionare il qr code per scaricare l’app "Arcola" e avere notifiche in tempo reale. Nell’applicazione si possono trovare anche i ritiri della raccolta differenziata, i passaggi dell’Ecovan nei quartieri, e tutto in maniera interattiva.

"Si tratta di uno strumento flessibile – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – speriamo che faciliti la comunicazione. Si tratta di un’importante opportunità anche per il turismo che è in crescita e che non vogliamo che sia mordi e fuggi". Infatti per i turisti ci sono le indicazioni opportune per soggiornare, cosa visitare. Un utilizzo virtuoso dello smartphone insomma: "Invitiamo tutti i residenti, i visitatori e i turisti, a scaricare la app dagli store online, disponibile sia in versione per Android che per Apple, non dimenticando di attivare le notifiche, il vero cuore pulsante dell’applicazione, aggiornamenti in tempo reale su eventi, emergenze, scadenze, iniziative e comunicazioni istituzionali: un servizio essenziale che mantiene cittadini e visitatori sempre informati".

Il progetto rientra in un finanziamento ottenuto dal comune di Arcola nell’ambito dei progetti Pnrr per la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni e di eventuali servizi digitali curato dall’ufficio informatica del comune, ed è realizzato e gestito da ItaliaOnline, che cura (in accordo con gli Uffici Comunicazione e promozione del territorio) lo sviluppo, la manutenzione tecnica, l’aggiornamento dei contenuti, le personalizzazioni grafiche, l’assistenza operativa.

Cristina Guala