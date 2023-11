"Il Comune di Sarzana affida pulizia coperture in cemento amianto al Tuscania Pest Control"

Il Comune di Sarzana ha affidato alla Tuscania Pest Control di Santo Stefano Magra per un totale di 1.830 euro il servizio di pulizia di due coperture in cemento amianto nel cimitero urbano. Dalla relazione di monitoraggio annuale sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di proprietà comunale, redatta da Studio Ambiente e Sicurezza srl, vengono indicate come prescrizioni la rimozione del tappeto di aghi di pino presente sulla copertura del locale ex forno crematorio e quella delle piante rampicanti in una delle coperture delle torrette perimetrali, poiché alloro interno potrebbero essere presenti nidi di insetti o roditori. Dopo aver contattato la ditta di Giuseppe Ivano Giannotti e aver ritenuto congruo il suo preventivo, l’ente ha quindi deciso di affidargli l’incarico. Si ricorda che il costo dell’intervento trova copertura nel capitolo relativo alla manutenzione del patrimonio comunale.