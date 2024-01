Il Club punta sul difensore centrale Gunter. Il Genoa offre l’uruguaiano Alan Matturro

Il difensore centrale Koray Günter, nel mirino dello Spezia. Gunter, classe 1994, tedesco con cittadinanza turca, è tesserato con il Verona, club con il quale ha militato dal 2019 ad oggi, con l’intermezzo Samp. Nell’attuale stagione, non rientrando nei piani tecnici del club scaligero, è finito ai margini, non disputando neanche una partita. Il Como ha puntato forte su di lui, ma la trattativa si è arenata e lo Spezia si è inserito, con margini di fattibilità crescenti pur tenendo conto che il giocatore ha un ingaggio elevato e il Verona vorrebbe monetizzare.

Restando in tema di difensori, il Genoa ha offerto allo Spezia il 19enne uruguaiano Alan Matturro, quattro presenze in Serie A nell’attuale stagione, centrale che potrebbe essere impiegato all’occorrenza sulla sinistra. Sempre dalla Lanterna si segnalano passi in avanti dello Spezia per l’attaccante George Puscas, sempre più convinto della nuova destinazione in riva al Golfo, anche se il club rossoblù vorrebbe dirottarlo al Verona in cambio di Djuric, opzione non molta gradita agli scaligeri che chiedono, piuttosto, Ekuban.

Si lavora, poi, alacremente e con ottimismo per Touré, sperando di piazzare qualche uscita: Moutinho, Muhl, Dragowski. Per quest’ultimo, come anticipato da La Nazione, arrivano conferme dell’interesse della Cremonese al giocatore (lo ha ribadito Macia in una dichiarazione a Sportitalia), declinato però dal polacco, sul quale è forte il Leeds. In stand-by le posizioni di Verde e Amian, ambiti rispettivamente dal Cagliari (offerti, come contropartita tecnica, Capradossi o Obert o Gaston Pereiro) e Bologna, soluzione molto gradita al francese. Per il terzino destro, è notizia di ieri, anche il Nantes è tornato alla carica. Lo Spezia chiede oltre tre milioni di euro, il Bologna ne offre 2,5 milioni più bonus, mentre il Nantes ha riformulato un’offerta ora al vaglio.

Sullo sfondo il fuoco della protesta dei tifosi, una trentina dei quali, ieri mattina si è recata a Follo per parlare con i giocatori, incoraggiandoli, chiedendo loro di dare tutto per la maglia bianca. Sullo sfondo non è mancata la contestazione ai Platek. Infine, i giovani Plaia e Mascardi convocati in Nazionale under 18.