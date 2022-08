Il circuito Tpra è atteso al Tennis Club Sarzana

Sarzana (La Spezia) 5 agosto 2022 - Tanti appuntamenti per gli appassionati di tennis in corsa per qualificazioni al Master Tpra che si disputerà a Torino. Sabato e domenica appuntamento sui campi del Tennis Club Sarzana di via Posta Vecchia per il doppio maschile che vedrà impegnati: Canessa-De Biaggi; Notti S.-Notti A.; Tamberi-Menotti; Mussi-Gattini; Zuccarelli-Conti; Vetere-Guelfi; Maestri-Husband; Cecchi L.-Cecchi G.; Poletti-Piscitelli; Iapoce-Giangarè; Giorgi D.-Giorgi M.; Bencini-Micheloni; Ferrari F.-Ferrari G.; Bertoni-Albani; Salvaneschi-Ricco; Rodinetti-Frunzo; Plicanti-Mazzella; Giappichi-Buono. Il circuito Tpra curato dal referente provinciale Pier Aldo Canessa proseguirà poi la prossima settimana nelle giornate del 13-14 agosto nella “trasferta” al parco della “Torretta” di Fosdinovo dal 16 al 21 agosto invece spazio al singolare All Stars all’impianto di Follo, il 27 e 28 agosto la prova di singolare invece si disputerà al circolo di San Benedetto.