Il campionato di giornalismo. Un’esperienza coinvolgente: "La lettura dei quotidiani rende cittadini consapevoli"

LA SPEZIA

"Spunti, temi e metodo. Misurarsi con lo spazio in cui vivono, come una sorta di formazione pratica per ciò che li aspetterà domani. Ecco il valore dell’esperienza vissuta da chi si è cimentato con la realizzazione delle pagine di giornale e ha scelto liberamente gli argomenti di cui occuparsi". Così la responsabile di "Cronisti in classe" per la redazione spezzina, Anna Pucci, ha salutato i ragazzi e gli insegnanti tutor delle scuole partecipanti alla 22ª edizione dei Campionati di Giornalismo de La Nazione, che durante l’anno scolastico hanno realizzato le pagine e gli scoop per il concorso, inserite nella foliazione del quotidiano. L’incontro è avvenuto nell’auditorium della biblioteca Beghi della Spezia in occasione della premiazione, atto finale dell’iniziativa: un momento di scambio fra giornalisti, sponsor e studenti-reporter insieme ai loro professori tutor, che li hanno guidati nell’elaborazione dei reportage.

Tanti i ‘compagni di viaggio’ che hanno sostenuto l’iniziativa, molti dei quali presenti, fra storici e nuovi: Comune della Spezia, che ha partecipato con il sindaco Pierluigi Peracchini – è stato lui a premiare la squadra vincitrice, la 2G dell’Incerti –, Conad, Iren, Confcommercio La Spezia, Consorzio Marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti, Canale Lunense, Europa Park, Autoligure, Cna La Spezia, Spezia&Carrara Cruise Terminal, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Parco Nazionale delle Cinque Terre. Chi è il giornalista? Chi va alla ricerca della verità, difende la democrazia e il libero pensiero dalle fake news e dalle influenze dei poteri forti: un compito che rappresenta la vocazione di questo mestiere. Ecco, quindi, il cronista "watchdog", cane da guardia che non si ferma di fronte a ciò che spesso non si vuol svelare, che comprende il mondo e lo racconta. Ed è con questo intento che i giovanissimi colleghi si sono messi al lavoro, con parole, foto, vignette, proponendo approfondimenti su ambiente, bullismo, cyberbullismo, percezione del proprio corpo, disordini alimentari, ma anche ambiente, immigrazione, figure storiche, moda e molto altro, regalando un punto di vista fresco, innovativo. "Crescita, stimolo, curiosità" i leitmotiv di questa manifestazione inossidabile citati dagli sponsor. "Un’iniziativa bella e interessante, che regala freschezza e dimostra come l’originalità sia sempre impossibile da battere anche dall’intelligenza artificiale. L’informazione rende liberi". E’ la lezione più bella dei Campionati.

Chiara Tenca