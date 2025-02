I complimenti di Mattarella al “facilitatore”

Nicola Orlandi, facilitatore digitale operante principalmente a Sarzana e Val di Magra anche se originario di Carrara, ha ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, informato della sua storia di servizio civile, in particolare della petizione popolare che era stata promossa per chiedere di prolungare il suo servizio oltre la data di scadenza e dell’invenzione della piattaforma per la facilitazione digitale Link Start, messa a disposizione di tutta Italia gratuitamente, ha voluto manifestare il più totale apprezzamento per l’opera e l’impegno, complimentandosi sinceramente per quanto sta facendo. Nella lettera, il presidente ha aggiunto che avrebbe piacere di incontrare Nicola Orlandi ma che al momento, a causa degli innumerevoli impegni in agenda, non gli è possibile.

La carriera e i riconoscimenti del giovane Orlandi non finiscono qui. Di recente, su invito della segretaria particolare del sottosegretario all’innovazione e tecnologia senatore Alessio Butti, è stato ricevuto al Dipartimento per la trasformazione digitale per un colloquio conoscitivo con Serafino Sorrenti, chief information security officer della presidenza del consiglio dei ministri, al fine di illustrare la sua piattaforma per la facilitazione digitale Link Start.

Inoltre in qualità di rappresentante regionale degli operatori volontari del servizio civile universale (uscente) per la Liguria ha partecipato a Roma all’Istituto Superiore Antincendi all’assemblea nazionale dei delegati regionali degli operatori volontari del servizio civile universale. Nicola Orlandi durante l’assemblea ha poi avuto modo di incontrare la dirigente ministeriale Silvia Losco con la quale ha raccontato gli sviluppi che ci sono stati dopo l’ultimo incontro di novembre.

