Guida Turistica Arcola: Scopri il Diamante della Val di Magra

"Arcola, diamante della val di Magra", anche in versione on line. La guida al viaggio alla scoperta di Arcola, presentato dieci giorni fa al castello di Arcola, dalla sindaca Monica Paganini e dall’assessore Camilla Monfroni, pubblicato in duemila copie cartacee per la promozione del territorio si può consultare adesso anche su internet. Il libretto contiene informazioni utili alla visita dei principali monumenti, arte e architettura, produzioni agricole, luoghi di culto, parchi e giardini, e fornisce anche indicazioni su come muoversi sul territorio. Oltre alla versione cartacea tradizionale è consultabile all’indirizzo https:online.fliphtml5.comtfyfxwext