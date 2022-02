Non ci saranno più i volontari del gruppo di Protezione Civile a verificare gli accessi in municipio a Ameglia ma il servizio è stato affidato a una società di vigilanza esterna. Per tutto il mese, con possibilità di proroga anche per tutto marzo, nelle giornate di ricevimento al pubblico degli...

Non ci saranno più i volontari del gruppo di Protezione Civile a verificare gli accessi in municipio a Ameglia ma il servizio è stato affidato a una società di vigilanza esterna. Per tutto il mese, con possibilità di proroga anche per tutto marzo, nelle giornate di ricevimento al pubblico degli uffici alla porta di ingresso del Comune saranno presenti i dipendenti dell’istituto di vigilanza Corpo Vigili Giurati che verificheranno la regolarità degli accessi in osservanza del dispositivo sanitario.

Saranno dunque autorizzati a chiedere il green pass, requisito obbligatorio per accedere alle strutture pubbliche così come indossare la mascherina protettiva. Il servizio era stato affidato ai volontari della squadra comunale di Protezione Civile ma è stato deciso di demandarlo a una società di professionisti con sede legale a Firenze che ha presentato la miglior offerta economica. Il personale incaricato sarà presente all’ingresso del palazzo comunale nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato fissate per gli appuntamenti al pubblico dalle 9 alle 12. Nelle occasioni ufficiali di apertura al pubblico, come i consigli comunali serali, il controllo potrà essere invece assegnato al personale della polizia municipale. I volontari della Protezione Civile erano stati impiegati dall’ente anche per il servizio di controllo sanitaro sugli scuolabus ma anche in questo caso l’amministrazione comunale ha deciso di aprire un bando per assegnare l’impiego a cittadini in cerca di occupazione.