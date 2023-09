Grazie all’idea di Auser e Comune Bagni di sole e chiacchiere al mare Alla grande l’estate della terza età

Anna, Maria e le amiche, venticinque donne pimpanti, della terza età, ma questo è solo un dettaglio, si godono il mare e non stanno certo a fare la calzetta. A portarle sul litorale e a riportarle a casa dopo i bagni di sole e le chiacchierate in spiaggia, ci ha pensato il Comune di Santo Stefano per tutta l’estate, grazie ad un progetto prodotto insieme all’Auser, deliberato dalla giunta comunale il 6 giugno e che è in atto ancora.

Del resto il mese di settembre, si sa, per il mare è davvero il migliore. Sono comode sulle sdraio e sotto gli ombrelloni, ogni tanto fermano un ambulante e sbirciano gli abiti in cotone, prendono un’aranciata al bar, e tra tanti sorrisi, si raccontano le loro storie passate, ma belle salde al presente che deve essere rilassante e soprattutto in compagnia. Fa invidia la loro voglia di fare e di esserci, non mancano mai, e se una ne manca è perché ha un impegno, altrimenti ci sarebbe stata.

Grazie a una convenzione con il Bagno Tropicana di Fiumaretta, l’amministrazione comunale santostefanese ha organizzato l’iniziativa durante il periodo estivo, si chiama ‘Estate terza età’ ed è a trasporto gratuito. A curare il progetto delle signore in spiaggia gli assessori al Sociale Chiara Battistini e alla Cultura Paolo Ruffini che ha inaugurato l’estate al mare delle signore, indossando la fascia tricolore in spiaggia. Le signore sono state accompagnate tutte le mattine escluso il sabato e la domenica, con il bus per le due settimane tra il 3 e il 14 luglio, e lo saranno ancora per la prima quindicina di settembre, con le linee autobus Lorenzini, che è risultato essere il fornitore con la migliore offerta economica. Una volta giunte in spiaggia hanno a disposizione tutte per loro sdraio e ombrelloni, ma è difficile vederle sedute, vanno in acqua a sgranchire le gambe, oppure passeggiano e chiacchierano allegramente. L’aspetto più bello di questo progetto è vederle insieme e spensierate.

Il Comune di Santo Stefano ha impegnato 5.940 euro per tale servizio con cui accompagna al mare il gruppo di arzille donne, dai 65 anni in su, dalle 9 alle 12,30 e le riaccompagna a casa una per una: " Siamo sensibili a quella fascia d’età_ ha spiegato l’assessore Ruffini_ ci dedichiamo a queste persone che hanno molto da dare, molta voglia di stare insieme, e danno tanto. Soprattutto in termini di affetto, di raccontare aneddoti, le loro storie, e di compagnia".

Cristina Guala