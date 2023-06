Grande festa del Molinello Arte, musica e laboratori con fiera e gastronomia

In occasione del 500° anniversario dell’apparizione della Madonna del Molinello a Caterina Del Rosso, il Comune di Vezzano Ligure, la parrocchia del Molinello, la Proloco, la pubblica assistenza di Vezzano, l’associazione umanitaria “Amici del Parco ItaliaMadagascar” organizzano una serie di festeggiamenti che faranno da cornice alla tradizionale fiera con bancarelle e banchi gastronomici.

Sabato, in occasione della solennità dell’apparizione mariana, la festa inizierà alle 15 con il Laboratorio per bambini a cura dell’associazione “Crescere Insieme” sul Sagrato del Santuario. Alle 18 verrà inaugurata l’esposizione delle opere del maestro Luciano Viani al bar Ravenna di Prati mentre su via Termo dalle 19 apriranno i banchi gastronomici a cura delle associazioni di volontariato locali.

Domenica giornata dedicata alla tradizionale fiera con banchi di ambulanti, hobbisti e produttori che dal piazzale della Stazione arriveranno fino al sagrato del Santuario. Durante tutta la giornata, banchi gastronomici. Inoltre alle 9 dal piazzale della Stazione partirà la camminata “Ricordando il 3 giugno 1523”; dalle 9 alle 13 estemporanea di pittura sul Sagrato; alle 10 inaugurazione della mostra degli elaborati della scuola di pittura del maestro Luciano Viani nellassala della Stazione. Dalle 15 alle 17 nel piazzale del Santuario laboratorio per bambini. Alle 16.15 sfilata del Gruppo Musici e degli Sbandieratori di Levanto. Alle 17 l’esibizione della centenaria banda musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, che sfilerà lungo il percorso della fiera. Le messe di domenica alle 9, 10, 16 e 18.30.