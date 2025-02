Gli alunni “adottano” la scrittrice Carucci

Daniela Carucci, scrittrice genovese, sarà “adottata” per tre giorni dagli alunni della quarta e della quinta della scuola primaria di Bottagna. Le due classi, infatti, sono state selezionate dal Salone del Libro di Torino per partecipare, assieme ad altre cinque scuole liguri, all’iniziativa “Adotta uno scrittore”. L’iniziativa si svolgerà nel mese di aprile.

Daniela Carucci, autrice del libro “Nullo” edito da Sinnos, dopo aver lavorato come attrice e drammaturga nell’ambito del teatro ragazzi, oggi si occupa di storie e immaginario come giornalista, autrice e narratrice. Il suo romanzo “Ruggiti” (Sinnos) è stato finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2020. Nell’ambito dei due giorni di “adozione”, interagirà con gli studenti in un viaggio alla scoperta della nascita di un libro, partecipando ad attività appositamente predisposte. Il tutto si concluderà con la partecipazione al Salone del Libro a Torino il 19 maggio per la presentazione degli elaborati frutto di questa originale esperienza formativa e culturale.

Nell’istituto comprensivo vezzanese, viene sottolineato, la lettura è da sempre considerata un’esperienza importante per gli studenti e viene quindi agevolata e promossa con vari progetti inseriti nell’offerta formativa. Il Comune di Vezzano contribuirà a rendere possibile il viaggio dei bambini a Torino, sostenendo in questo modo l’iniziativa.

Tra le molteplici attività di approfondimento e arricchimento formativo messe in atto dalla scuola di Bottagna, si segnala che sempre gli allievi delle classi quarta e quinta elementare hanno potuto visitare il Planetario all’istituto Cappellini-Sauro di Spezia, con l’ausilio del docente Claudio Lo Presti, e gli studenti di quinta hanno quindi elaborato un bellissimo plastico del sistema solare.