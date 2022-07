Giovanni Truppi ospite di Moonland Festival in piazza Matteotti

Sarzana (La Spezia) 19 luglio 2022 - Uno dei giovani emergenti nel panorama musicale italiano sarà ospite della rassegna Moonland. Il Festival è in programma a Sarzana organizzao dalla associazione Blues In con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Mercoledì sera alle 21.30 ul palco della centralissima piazza Matteotti si esibirà Giovanni Truppi ritenuto dalla critica secializzata uno dei più interessanti esponenti del cantautorato più classico. Il suo debutto allo scorso Festival di Sanremo con il brano dal titolo “Tuo padre, mia madre, Lucia” che fa parte dell’album , “Tutto l’universo” è stato un grande successo. Il concerto sarzanese rientra in un cartellone che vede presenti anche Lundini, Irama e Fabri Fibra. Sempre mercoledì dalle 19 si esibirà sul palco della musica in piazza De Andrè il cantautore Sebastian Casaglia in arte Seba. Il concerto di Truppi era previsto alla Fortezza Firmafede ma è stato spostato in piazza Matteotti, nessun problema però per chi ha già acquisto il biglietto.