Giornata sull’autismo In piazza Tobagi arriva la panchina blu

Sarà inaugurata stamani una panchina blu come segno di partecipazione alla giornata sull’autismo. Alle 11 in piazza Tobagi a Romito una panchina blu diventerà il simbolo arcolano della partecipazione e della consapevolezza sull’autismo e completerà un percorso iniziato ad Arcola colorato e impegnato su più fronti: la panchina rossa dipinta come emblema contro la violenza sulle donne, quella gialla, la prima Endopank della Liguria, decisa dal Comune per sensibilizzare alla conoscenza dell’endometriosi che colpisce milioni di donne. Tre colori per cogliere nel segno e attirare l’attenzione della popolazione su problematiche importanti.