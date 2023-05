Fu partigiano a 12 anni Addio a Angelo Devoto

Se n’è andato un pezzo di storia di Arcola, Angelo Devoto. Lo ha comunicato l’Anpi sezione di Arcola, esprimendo profondo dolore e vicinanza alla famiglia. Angelo non è stato solo un esempio per tutti di dedizione e di coraggio, è stato uno dei più giovani partigiani del paese, a soli 12 anni la sua storia di valore è raccontata nel libro “Vitozzi, lo scugnizzo - Storia di un bambino partigiano”, a cura di Iolanda Manfredi per le edizioni Giacché. La sua fu un’infanzia terribile devastata dalla guerra, dal dolore, dalla morte intorno a sé e già così giovane scelse di lottare in prima linea, assumendo il nome di battaglia di ‘Vitozzi’ e entrando nella brigata Muccini fino alla Liberazione. Parlava ai giovani per trasmettere loro i valori della libertà e del rispetto, Ad ottobre scorso era stato nella scuola di Santo Stefano per parlare ai ragazzi con il partigiano Carlo Ferrarini, un incontro molto commovente e toccante.