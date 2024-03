Frontale contro un’auto, paura per un tredicenne. Si stava allenando in bici

Ameglia (La Spezia), 18 marzo 2024 – Il tranquillo allenamento della domenica mattina è finito nel peggiore dei modi, in una corsa non sui pedali ma in ambulanza diretta al pronto soccorso in codice rosso. Ma dopo tanta paura per il ragazzino il quadro clinico sembrerebbe confortante anche se è probabile che per qualche tempo la bici dovrà rimanere in garage.

La dinamica dello scontro è stata spaventosa e sul momento per i compagni di squadra e il team tecnico che li stava seguendo a bordo dell’ammiraglia durante la pedalata mattutina sono stati momenti davvero terribili. Il tredicenne di Montignoso si è scontrato con un’auto ieri mattina poco dopo le 10.30 all’incrocio con via Alta appena superato il ponte della Colombiera nel Comune di Ameglia. La squadra si stava allenando al seguito dell’auto del direttore sportivo provenienti dal lato di Bocca di Magra e stavano per immettersi in via Alta e affrontare quello che viene chiamato il giro del "Cantierino" perché affianca i cantieri navali tra Ameglia e Sarzana. All’ingresso di via Alta il giovane si è scontrato con un fuoristrada.

Il ragazzo è sbalzato sul parabrezza e poi è rotolato a terra. Gli occupanti della macchina sono scesi spaventati per soccorrerlo. Per sua fortuna indossava il caschetto protettivo che si è rivelato fondamentale nell’evitare la violenta botta alla testa contro il vetro anteriore del mezzo. E’ partita la richiesta di soccorso. Considerate le condizioni delicate del ragazzo e soprattutto il trauma cranico i sanitari hanno richiesto anche il supporto dell’ambulanza e di Delta 2 del 118 con medico a bordo che ne ha disposto l’immediato ricovero all’ospedale Noa di Massa. Si sospetta la frattura dello zigomo ma anche forti contusioni alle gambe con sospetta frattura ma per fortuna il ragazzo non corre pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi dell’incidente.