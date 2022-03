Formazione, corsi e nuovo presidente

Il sindaco Daniele Montebello è il nuovo presidente dell’associazione Val di Magra Formazione. Le sette amministrazioni comunali che la compongono hanno individuato il primo cittadino di Castelnuovo Magra per portare avanti la programmazione che vede uniti i Comuni di Sarzana, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra, Luni, Ameglia, Arcola e Vezzano. Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci ha nominato Daniele Montebello come successore di Gianluca Tinfena che ha portato a compimento il mandato triennale. Val di Magra Formazione è una realtà che opera nel territorio da oltre 20 anni, con esperienza che si concentra sia nel mondo della formazione professionale che sui servizi di sostegno agli enti locali. "Sono particolarmente contento – ha dichiarato Daniele Montebello – che i miei colleghi sindaci mi abbiano individuato all’unanimità nel ruolo di presidente dell’associazione, trovando quindi una sintesi che cercherà di fornire nuove opportunità al nostro territorio, cercando di sfruttare tutte le occasioni in arrivo. In particolare sta prendendo forma la nuova programmazione dei finanziamenti europei 20212027 e su quella potranno esserci finanziamenti da utilizzare per creare nuova occupazione in Val di Magra".

Daniele Montebello è sindaco al secondo mandato del Comune di Castelnuovo Magra vanta dunque una vasta esperienza non soltanto nel campo amministrativo ma ha il polso della situazione sulle esigenze dei territori. "Mi impegnerò – prosegue il neo presidente – nel mettere a disposizione le competenze che l’associazione ha maturato attraverso i propri dipendenti, a favore degli enti locali della vallata, perché soltanto sommando le energie e le risorse disponibili nei vari comuni potremo essere efficaci ed efficienti nelle nostre azioni". Intanto scade lunedì prossimo, 28 marzo, il termine per le iscrizioni a due corsi di formazione professionale gratuiti, destinati a ragazzi disoccupati fino a 30 anni di età. Si tratta di stage teorici e pratici per formare accompagnatori turistici e manutentori del verde previsti dal Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Match Point". Per info e iscrizioni 0187- 603167.

m.m.