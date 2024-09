Folklore e gastronomia. Al via la Sagra dell’uva

Tutto pronto per l’apertura della 59ª edizione della sagra dell’uva e del vino a Vezzano, Da stasera e fino a domenica, spettacoli, folklore, musica e cibo, divertimento garantito per grandi e piccini.

Il programma di oggi: alle 18,30 si svolgerà l’aperiborgo, l’ aperitivo nel rione Borgo e il rione Capitolo aprirà il banco gastronomico con la musica, alle 20 si terrà il concerto della banda musicale Giacomo Puccini a Vezzano alto nel piazzale della Chiesa, alle 21 incontro al castello appuntamento per partecipare alla staffetta Torciera dantesca.

A seguire ci sarà la prima entusiasmante competizione tra rioni Capitolo, Piazza / San Michele, Borgo e San Giorgio, la famosa disfida dialettale nella quale propongono sul palco un testo originale e inedito che spesso comprende riferimenti a personaggi reali del paese, storie che entusiasmano mentre loro si rivelano grandi attori sul palco.

Sempre stasera, con inizio alle ore 20, ci sarà anche la cena con la Pubblica Assistenza di Vezzano al centro sociale in via Verdi a menu fisso a 25 euro, con lo scopo di sostenere le attività quotidiane dell’associazione organizzando una serata di intrattenimento e buona cucina. Per informazioni e prenotazioni whatsapp al numero 0187 997324.

Cristina Guala