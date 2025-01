Finisce in pareggio la trasferta dell'Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 2 ottobre 2021 - E’ terminata in parità 2 a 2 la prima gara del campionato di serie A1 2021-2022 di hockey per il Sarzana Gamma Innovation. All’esordio stagionale i rossoneri hanno pareggiato sulla pista del Sandrigo non riuscendo a conservare il risultato di vantaggio per due volte conquistato. Nel primo tempo la formazione allenata dal nuovo tecnico Mirko Bertolucci ha aperto le marcature verso la chiusura della frazione ma è stata immediatamente raggiunta. In avvio il capitano rossonero Borsi ha firmato il temporaneo sorpasso ma i veneti hanno nuovamente impattato chiudendo così 2 a 2 il confronto della prima giornata.