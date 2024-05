Festa delle Oasi e delle Riserve Lipu sabato e domenica ad Arcola. Il programma prevede sabato alle 17 l’incontro al centro visite Barcellone, con il tema ’L’Aquila reale: morfologia, biologia, etologia. Lo studio del rapace in Lunigiana’ con Ubaldo Ricci, coordinatore del Gaas, gruppo di studio aquila reale dell’Appennino settentrionale, domenica alle 9:30 visita guidata ’Occhi e orecchie aperti per scoprire insieme le specie presenti nell’Oasi Arcola’. Alle 15.30 ’Detective in Natura: scopriamo gli indizi di presenza lasciati dagli animali’ caccia al tesoro per bambini dai 6 anni. Le attività sono a offerta libera, solo per la caccia al tesoro richiesta una donazione di 5 euro, gratuita per i soci junior. Durante la festa sarà possibile iscriversi alla Lipu. Info e prenotazioni: 349 0956080 anche su whatsapp o [email protected]